Glückliches Ende für den kleinen Frodo

Der kleine Zwergrauhaardackel Frodo ist wieder da. Wie seine Besitzer am Dienstag mitteilten, wurde der zehn Monate alte Hund am Montagnachmittag gefunden. Entdeckt haben ihn sein Besitzer, ein Jagdaufseher, sowie zwei weitere Helfer in der Nähe des Hochsitzes bei Oberellen, wo er auch entlaufen war. Obwohl Frodo acht Tage ohne Futter und Wasser gewesen war, sei er in erstaunlich guter Verfassung, teilten am Montag seine überglücklichen Besitzer mit. Auch über unsere Zeitung (Ausgabe vom 6. Juni) war nach dem Dackel gesucht worden.