Gothaer unterstützen Eisenacher Hospiz

Pfarreirat Stephan Weise (2. von links) übergab mit zwei weiteren Mitgliedern der Gothaer Kirchengemeinde einen Spendenscheck an das stationäre Hospiz der Caritas „St. Elisabeth“ in Eisenach.

Eisenach. Die Katholische Kirchengemeinde Gotha hat für das Eisenacher Hospiz gesammelt.

1.242 Euro für das stationäre Hospiz der Caritas „St. Elisabeth“ in Eisenach – diese Spende hat der Pfarreirat der Katholischen Kirchengemeinde Gotha beschlossen. Es handelt sich um den Betrag der Kollekte aus dem Gründonnerstags-Gottesdienst, der Anfang August persönlich in Eisenach übergeben wurde, informiert Pfarreirat Stephan Weise.

Eingesetzt werden soll das Geld, um die Ausstattung des Gemeinschaftsbereichs zu verbessern. Dort treffen sich alle noch mobilen Bewohnerinnen und Bewohner zum Essen, zu einzelnen Angeboten wie der Musiktherapie, aber auch mit ihren Angehörigen bei Besuchen.

Insgesamt gibt es im Hospiz in der Schillerstraße zwölf Plätze für Menschen, die von einer unheilbaren und weit fortgeschrittenen Krankheit betroffen sind und in einer häuslichen Atmosphäre selbstbestimmend und in Würde bis zum Ende leben möchten. Angehörige und Freunde sind jederzeit herzlich willkommen und können mit im Zimmer übernachten. Die Begleitung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gilt darüber hinaus auch den Menschen, die Hilfe in der Zeit ihrer Trauer brauchen.

Das stationäre Hospiz ist auf Spenden angewiesen. Weitere Informationen gibt es unter Telefon: 03691/884820 oder www.hospiz-eisenach.de.