Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Gottesdienst auf der Wartburg

Erstmals seit Ausbruch der Corona-Pandemie kann wieder ein Gottesdienst auf der Wartburg stattfinden. Beginn ist am Sonnabend, 25. Juli, um 18 Uhr. Die Predigt hält Pfarrer Stephan Köhler von der evangelisch-lutherischen Kirchgemeinde Eisenach. Sonst hat der Gottesdienst in der Burgkapelle stattgefunden. Doch wegen der geltenden Corona-Abstandsregeln ist er diesmal in den Festsaal des Palas verlegt worden. Ein Mund-Nasen-Schutz muss beim Betreten und Verlassen der Räumlichkeiten getragen werden. Für die musikalische Begleitung beim Gottesdienst sorgen Alexander Blume am Piano, Sina Rien am Bass und Schlagzeuger und Sänger Maximilian Blume.

Auch erste Konzerte haben wieder im Palas der Wartburg stattgefunden, wobei die Zahl der Teilnehmer auf 50 begrenzt ist.

Jetzt zum TLZ-Newsletter anmelden Täglich wissen, was in meiner Region los ist E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.