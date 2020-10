Vortrag in Eisenach: Gräber ohne Namen, aber auch Namen ohne Gräber

Auf Anregung des einstigen wissenschaftlichen Leiters des Lutherhauses, Pfarrer i. R. Dr. Wolfgang Schenk, erforscht eine vierköpfige Gruppe aus unterschiedlichen Generationen seit drei Jahren die jüdischen Begräbnisstätten Eisenachs. Während Kirstin Heineke sich vorwiegend allgemein auf die jüdische Friedhofskultur mit ihrer Historie über die Jahrhunderte hinweg konzentriert, übersetzt Pfarrer i. R. Siegbert Braun die hebräischen Inschriften auf beiden jüdischen Grabfeldern des Eisenacher Friedhofs, und die Restauratoren-Studentinnen, Charis Hentzschel sowie Anna-Maria Ratzeburg, analysieren vorrangig die Schäden der dortigen Grabsteine.

Die Restauratoren-Studentinnen Charis Hentzschel (links) sowie Anna-Maria Ratzeburg sprachen vorrangig über Schäden der jüdischen Grabsteine auf dem Eisenacher Friedhof. Foto: Norman Meißner

Obwohl einige Natursteine überhaupt nichts mehr von ihrer einstigen Inschrift verraten können, sagt Anna-Maria Ratzeburg am Dienstagabend beim Vortag im Eisenacher Geschichtsverein dennoch über das Ausmaß der Schäden: „Aufgrund des Alters hätte es im Durchschnitt viel schlimmer sein können.“ Die stärksten Schadbilder entdecken die Studentinnen an den ältesten, aus Sandstein gefertigten Grabsteinen. Aufgrund von Wind und Wetter schmücken Algen, Flechten und Moose viele Steine. Da keine denkmalpflegerische Instandsetzung geplant ist, dokumentieren die beiden Damen, die vor Studienbeginn das Steinmetz-Handwerk erlernten, nur Schäden der Grabsteine in Form digitaler Datenblätter.

Mit Erleichterung honorieren die 25 Gäste des Geschichtsvereins im Nachbarschaftszentrum nach fast zweieinhalb Stunden die erfrischende Vortragskürze der beiden jungen Damen. Einige Gäste empfinden aufgrund der fortgeschrittenen Zeit am Vortagsabend die Fülle an allgemeinen Informationen der Vorredner zur jüdischen Friedhofskultur sowie zur hebräischen Schrift für zu viel und die Ausführungen speziell zu Eisenach für zu knapp.

Mit Anlegen des Hauptfriedhofs in den 1860er Jahren erwirbt Eisenachs jüdische Gemeinde für 132 Taler ein 1000 Quadratmeter großes Grabfeld. Auf dem Areal findet am 25. März 1868 die erste jüdische Beerdigung statt. Erst vier Monate später kommt es auf dem neuen Friedhof am Wartenberg zur ersten christlichen Beisetzung.

Der Vortrag wird Ende Januar wiederholt

Während jüdische Friedhöfe meist eine Fülle an verschiedenen Grabfeldern für die letzte Ruhe unterschiedlicher Personengruppen aufweisen, beschränkt sich Eisenachs jüdische Ruhestätte auf die Trennung von Erwachsenen und Kindern. „Im alten jüdischen Grabfeld erfolgten 183 Bestattungen von Erwachsenen und 61 von Kindern unter 14 Jahren“, sagt Kirstin Heineke. Nach äußerst zähen Verhandlungen mit der Stadt Eisenach und der Fürsprache des Eisenacher Verlegers, Journalisten und Politikers Philipp Kühner gelingt der jüdischen Gemeinde 1905 die Reservierung eines neuen Grabfeldareals. „Der Holocaust spiegelt sich deutlich wieder“, sagt Kirstin Heineke, „denn es gibt viele Gräber ohne Namen, aber auch Namen ohne Gräber.“ Nach dem Zweiten Weltkrieg finden zwischen 1947 und 1984 noch fünf jüdische Begräbnisse auf dem Eisenacher Friedhof statt. Bei der Umgestaltung 1982 verschwinden zugunsten eines leichterten Pflegeaufwands alle Grabeinfassungen.

Da Eisenach früher keine gewachsene jüdische Gemeinde hat, sondern sich meistenteils auf Zuzug aufbaut, seien nach Ansicht von Kirstin Heineke Juden vor der Anlegen des Hauptfriedhofs 1868 meist bei ihren Familien in den Stammorten beigesetzt worden. Johann Wilhelms Storchs „Beschreibung der Stadt Eisenach“ (1837) führt im Register ein Judenkirchhof auf. Nach dieser Beschreibung habe sich der Gottesacker der Juden zwischen der Chaussee nach Langensalza und der Hauptstraße nach Gotha, unweit der Wegegeldeinnahme, befunden. Ob dieser Judenkirchhof schon mit dem alten Eisenach am Petersberg, das im Jahr 1062 durch Brand litt, entstand, oder erst darauffolgend im neuen Eisenach, ist nicht überliefert.

Das Forscherquartett wiederholt den Vortag in einem Vierteljahr. „Er findet am 28. Januar 2021 um 18 Uhr bei uns im Raum 7 statt“, so Martin Scholz, kommissarischer Leiter der Volkshochschule Eisenach.