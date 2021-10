An einer Fassade der Turnhalle der Wartburgschule gestalten Schüler gemeinsam mit zwei Graffiti-Experten dieses Kunstwerk mit der Botschaft „SPORT“.

Graffiti machen graue Wände bunter: legales Sprayen in Eisenach

Eisenach. Die Wand der Südseite der Sporthalle der Wartburgschule ist nicht mehr grau, sondern lebendig.

Graffiti machen graue Wände bunter, sang vor Jahren schon die Rockgruppe Keimzeit. An der Wartburgschule nahm man diese Vorlage gerade auf. Unter Anleitung der gefragten Graffiti-Künstler Max Kosta und Steve Seeger gestalteten zwölf Mädchen und Jungen der Klassenstufe 8 die Südseite der Turnhalle. Jeweils zwei bis drei Akteure nahmen sich eines Buchstabens der Wortes Sport vor. Das klingt einfacher, als es ist.

Grünes Licht der Stadtverwaltung war Voraussetzung für diese Aktion. Grau und trist war die Wand, aber das ist Vergangenheit. Die Graffiti-Künstler brachten den Schülern mit Geduld das richtige Graffitisprühen bei. Durch Bilder und Fotos machten sie die Vorgehensweise anschaulich. Die Achtklässler legten Eifer an den Tag, sammelten Gestaltungsideen und erdachten Entwürfe. Dabei kam es zum spannenden Austausch untereinander. Es galt, aus den Buchstaben S, P, O, R und T Wörter abzuleiten, die sich thematisch darin wiederfinden. Am Ende standen Ausdauer, Spaß, Motivation, Fairness und Teamgeist. Diese Begriffe galt es bildlich darzustellen.

Dass die Handhabung einer Farbdose gar nicht so einfach ist, merkten einige Akteure schnell. Schritt für Schritt wurden die Schülerinnen und Schüler ans Sprühen herangeführt. Nach einem eher theoretischen Teil konnten sie es kaum erwarten, selbst Hand anzulegen. Es herrschte im wahrsten Sinne des Wortes ein buntes Treiben.

Alle kamen zum Zuge, entwickelten Ehrgeiz und Freude am Tun. Nach zwei Tagen Vorbereitung und Handarbeit war es schließlich vollbracht. Durch die etablierte Kunstform, die nah an der Lebenswirklichkeit der Jugendlichen ist, gelang es Themen wie Mitspracherecht, gesellschaftliches Miteinander zu transportieren. Dass Max Kosta und Steve Seeger Meister ihres Faches sind, zeigten beide bei den Feinarbeiten, die das Kunstwerk zu dem machen, was es nun ist: ein Hingucker auf dem Schulhof.