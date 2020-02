Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Graz-iöser Handball bald in Eisenach

Vielfach mit hängenden Köpfen verlassen die knapp 2000 Zuschauer beim letzten Heimspiel des ThSV Eisenach die Werner-Aßmann-Halle. Die Enttäuschung sitzt tief. Nach dem 8:13 zur Pause reicht die Aufholjagd der Eisenacher in Halbzeit zwei nicht aus, um die vielen Fehler und Geschenke aus der ersten Spielhälfte zu kompensieren. Die verschenkten Punkte lassen Gegner Bietigheim auf Platz drei der Tabelle der zweiten Handball-Bundesliga klettern. Im Ranking der zweiten Handball-Bundesliga zählt Eisenach aktuell aufgrund des besseren Torverhältnisses gerade noch so zu den Top 10. Die ThSV-Fans hoffen, dass ihr Team bald wieder ganz oben mitspielt, so wie zu Saisonbeginn.

Helfen könnte dabei Daniel Dicker aus Graz. Der 24-jährige wechselt in der kommenden Saison nach Eisenach, meldet die Kronenzeitung in ihrer Mittwoch-Ausgabe. Der linke Rückraum-Spieler erzielt in fünf Jahren in der Handball Liga Austria insgesamt 214 Feldtore in Pflichtspielen. Mit der Mannschaft Alpha HC Hard wird er zweimal Österreichischer Meister und im Vorjahr Österreichischer Pokalsieger. Aktuell gehört er zur Kampfmannschaft der HSG Graz. Mit 1,98 Meter Körpergröße gehört Daniel Dicker nach Marco Racic (2,09) und Duje Miljak (2,02) schon jetzt zu den Großen beim ThSV.