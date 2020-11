Grenzpark Herleshausen ist so gut wie finanziert

Herleshausen. Grenzpark auf hessischer, Grenzweg auf thüringischer Seite. Was in Herleshausen nun so gut wie realisierbar ist, hat in der Wartburgregion noch viel Strecke vor sich.

Am 13. August 2021 soll er eingeweiht werden, der Werra-Grenzpark auf der Salzwiese am Werratal-Radweg in Herleshausen, der mit einem Grenzweg auf der thüringischen Seite verknüpft werden soll. Beide Vorhaben plante das Berliner Büro Beier-Wellach. Als Peter Wellach das Grenzpark-Projekt vor genau einem Jahr in Herleshausen im Gemeinderat präsentierte, herrschte über die Finanzierung noch völlige Unklarheit. Nun sind die Macher bei der Geldbeschaffung weit vorangekommen, fast am Ziel.