Grenzzaunfelder aus der DDR gesucht

Ein Tor der ehemaligen Grenztruppen-Kaserne in Neuenhof.

Obersuhl. Ein hessischer Geschichtsverein bei Gerstungen sucht Teile des DDR-Grenzzaunes.

Der Geschichtsverein Wildeck sucht Metallgittermatten vom ehemaligen Grenzzaun an der innerdeutschen Grenze. Die Erhaltung des Grenzlehrpfades Wildeck-Obersuhl, 2009 eröffnet, ist ein gemeinsames Tourismusziel der Gemeinden Obersuhl in Hessen und Gerstungen in Thüringen. Er wird von zahlreichen Gästen besucht. Nach der Grenzöffnung 1989 wurde es leider versäumt, einige Matten zu sichern, bedauern die Grenzlehrpfadbetreiber. Um die Station mit Resten der Grenzsicherungsanlagen aufzuwerten, sucht der Verein etwa 30 Grenzzaun-Matten. Im Umfeld ehemaliger Grenzkasernen gibt es sie noch.