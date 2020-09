Einen Zimmerbrand löschte die Eisenacher Feuerwehr am Sonntag in der Friedensstraße.

Größerer Feuerwehr-Einsatz in der Eisenacher Friedenstraße

Am späten Sonntagmittag gegen 13 Uhr kam es zu einem Brand in einem Wohnhaus in der Eisenacher Friedenstraße, teilte die Polizei mit.

Als die Feuerwehr in der Friedensstraße eintraf, quoll Rauch aus allen Fenstern der 2. Etage, alle Mieter hatten bereits das Haus verlassen. Mit Pressluftatemgeräten ausgestattet löschten die Wehrleute in der Küche der Wohnung einen in Brand geratenen Kühlschrank.

Rauch aus allen Fenstern der zweiten Etage

Um 13.34 Uhr konnte „Feuer aus“ gemeldet werden, teilte die Feuerwehr mit. Anschließend wurde das verrauchte Treppenhaus mit Überdruck belüftet. Zudem kontrollierten die Wehrleute die Zwischendecke über der Brandstelle.

Der Sachschaden beläuft sich laut Polizei auf einen niedrigen fünfstelligen Betrag. Personen wurden nicht verletzt. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde das Feuer aufgrund eines technischen Defekts verursacht.

Es wurden die Berufsfeuerwehr und die Freiwillige Feuerwehr Eisenach-Mitte mit insgesamt 16 Wehrleuten und fünf Fahrzeugen alarmiert.

Weitere Meldungen der Polizei für Thüringen