In diesem holzverarbeitenden Betrieb ist ein Großbrand ausgebrochen.

Großbrand in Creuzburg

Creuzburg Teile eines holzverarbeitenden Betriebs sind in Brand geraten.

Am Montagabend brach in Creuzburg im Wartburgkreis ein größerer Brand aus. Das Feuer soll in einer Trocknungshalle des holzverarbeitenden Betriebes Pollmeier ausgerochen sein. Mehrere Feuerwehr sind derzeit noch mit Löscharbeiten beschäftigt.

Bei den Löscharbeiten habe sich ein Feuerwehrmann leicht verletzt. Es wird von einem Schaden von 30.000 Euro ausgegangen. Brandstiftung werde derzeit ausgechlossen. Es wird von einem technischen Defekt ausgegangen. Mittlerweile sei das Feuer unter Kontrolle gebracht.

