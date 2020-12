Großburschlaer Paar: Glücklich seit 65 Ehejahren

Vor 65 Jahren schlossen Edmund und Irene Packheuser am 3. Dezember den Bund fürs Leben. Beide kannten sich schon flüchtig, aber zum Sommergewinn in Eisenach hat es dann gefunkt. Edmund Packheuser wohnte in Scherbda. Er ist gelernter Maurer. Später hatte er eine Anstellung in Großburschla gefunden. Irene Packheuser arbeitete zuerst in der Zigarrenfabrik im Ort, wo auch der Vater Zigarrenmeister war. Später war sie in der Strumpffabrik Esda im Ort tätig. Mit der Zeit der „Wende“ konnte sie in den Vorruhestand gehen.

Die Eheleute Edmund und Irene Packheuser wohnen noch heute zusammen im gemeinsamen Haus mit Sohn Thomas und Ehefrau Conny.

Zur Familie gehören insgesamt vier Söhne, sieben Enkel und neun Urenkelkinder. Ende Dezember wird ein weiteres Urenkelkind erwartet.

Edmund Packheuser kümmert sich um den Haushalt und um seine erkrankte Frau und kocht noch täglich das Mittagessen.

Treffurts Bürgermeister Michael Reinz (parteilos) überbrachte dem Jubelpaar jetzt seine Glückwünsche, Blumen und ein Präsent unter Einhaltung der geforderten Abstände. Mit dabei hatte er auch ein Geschenk von Landrat Reinhard Krebs (CDU). Aufgrund der Corona-Pandemie konnte leider keine Familienfeier stattfinden, berichtete der Treffurter Bürgermeister im Nachgang seines Besuchs.