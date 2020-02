Große Unterschiede bei Preisen an Tankstellen keine Seltenheit

Bei Kraftstoff ist Thüringen eines der teuersten Bundesländer, verweist Oliver Reidegeld, Sprecher des ADAC Hessen-Thüringen, auf eine Auswertung des Automobilclubs. Laut der Internetplattform Benzinpreise.de lagen 2019 unter den 100 günstigsten Landkreisen nur acht ostdeutsche Kreise, davon einer in Thüringen, der Kyffhäuserkreis (Platz 99). „Meine Vermutung ist, dass das an den vielen neuen Tankstellen liegen könnte, die erst vor einigen Jahren gebaut wurden. Diese müssen den höheren Sicherheitsstandards gerecht werden und sind somit teurer“, sagt Jürgen Hausburg, von 1999 bis 2016 Betreiber einer freien Tankstelle in Eisenach.

Autofahrer wundern sich immer wieder über die hohen Preisunterschiede zwischen verschiedenen Landkreisen oder Bundesländern oder Wochentagen. Im hessischen Werra-Meißner-Kreis bezahlt man laut dem Vergleichsportal Benzinpreise.de für den Liter Super im Durchschnitt vier Cent und für den Liter Diesel drei Cent weniger als in der Wartburgregion. Auf noch lokalerer Ebene sind die Unterschiede teils größer, bis zu elf Cent pro Liter Diesel. Doch auch die Differenz an den Zapfsäulen, verteilt über den Tag, wirft bei Fragen auf.

20 Kilometer und elf Cent Unterschied

Teilweise kommt es in derselben Region zu deutlichen Preisunterschieden, die nicht auf den Rohölpreis und die Mineralölsteuer zurückzuführen sind. An den Pächtern und den Eigentümern liege das nicht, sagt Jürgen Hausburg. Es seien eine Menge anderer Faktoren.

Eine Differenz von bis zu elf Cent pro Liter Diesel und neun Cent pro Liter Benzin zwischen der BFT-Tankstelle in Eisenach-Ost und der vom selben Anbieter betriebenen Q1-Tankstelle in Gumpelstadt ist keine Seltenheit. Obwohl beide Tankstellen nur 20 Kilometer auseinander liegen, kostete der Eisenacher Diesel im Februar mal 1,28 Cent, der Gumpelstädter Diesel 1,17 Cent pro Liter. Diese Differenz begründete der Energiekonzern Q1 mit Kostenfaktoren wie Logistik, Maut, Personal, Investitionen, Pacht oder Versicherungen. Apropos Personal: Weil es zu wenig davon gibt, hat in Eisenach übrigens nur noch eine Tankstelle durchgehend geöffnet. Nachts wollen immer weniger Menschen arbeiten.

Jürgen Hausburg: „Es geht vor allen Dingen um Teilmärkte, die für das Unternehmen eine besondere Priorität haben. Sei es wegen der großen Zahl an potenziellen Kunden oder Nähe zu einer eigenen Raffinerie. Dann werden an diesen Standorten die Preise etwas nach unten angepasst. Zum Ausgleich werden dann in anderen Regionen die Preise etwas angehoben.“

Grundlage sind marktwirtschaftliche Mechanismen

Die Preisdifferenz an verschiedenen Tageszeiten hänge zu allererst mit Grundregeln der Marktwirtschaft zusammen: Angebot und Nachfrage ist laut Oliver Reidegeld das Stichwort. Sind zu einer bestimmten Tageszeit besonders viele Autofahrer unterwegs – ist die Nachfrage also hoch –, würden die Preise angehoben. Das erkläre auch die Spitzen zwischen 6 und 8 Uhr morgens.

Seiten im Internet und Apps vergleichen Kraftstoffpreise zeitnah und bieten so eine Entscheidungshilfe. Es gibt dennoch Kraftfahrer, die ihr Tankverhalten in keiner Weise an günstige Momente koppeln, etwa, weil ihnen das „mehr oder weniger“ nicht relevant erscheint. Einige Firmen haben zudem Verträge mit Tankstellen oder Mineralölgesellschaften, die einen Rabatt garantieren und sie dadurch an genau eine Kraftstoffquelle gebunden sind.

Die Preise bestimmt in aller erster Linie die Mineralölgesellschaft, die taktisch agiere. „Teilweise hebt man den Preis am Morgen so stark an, um diesen über den Tag hinweg wieder zu senken. Die Energiekonzerne wollen auf diese Art Kunden gewinnen“, weiß Jürgen Hausburg. Ungeachtet dessen hänge der Kraftstoffpreis freilich am Rohölpreis.

58 Prozent der Einnahmen für den Staat

Der Energiesteuersatz liegt bei 65 Cent je Liter für Superkraftstoffe und 47 Cent je Liter für Dieselkraftstoffe. Darauf kommen 19 Prozent Mehrwertsteuer. Laut ADAC machen staatliche Abgaben somit 58 Prozent der Tankkosten aus.