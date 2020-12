Olaf Weber, Betriebsleiter der Wildecker Kieswerke in Untersuhl, erlebt die Veränderung der Landschaft in der Ober- und Untersuhler Werraaue seit 30 Jahren hautnah mit. 1990 hatte der Mann aus Frauensee im Unternehmen begonnen. Da sah die Ebene noch anders aus.

Dass die Wildecker Kieswerke im thüringischen Untersuhl direkt an der ehemals deutsch-deutschen Grenze und heutigem Grünen Band Kies fördern können, machte der Mauerfall erst möglich. Ein Großteil der Flächen gehörten im Zuge der Vereinigung der Bundesrepublik. Vor der Wende baute man in Obersuhl direkt am eisernen Zaun ab, an drei Seiten umgeben von DDR-Grenzschutzanlagen. Das Licht der Peitschenlaternen schien quasi auf das Betriebsgelände der Hessen.

Seit 2000 wird auf Untersuhler Gemarkung abgebaut

Im Jahr 2000 machte die Tochterfirma der Irma Oppermann GmbH den Schritt nach Thüringen. Zwei Jahre zuvor hatte das Unternehmen die Auskiesung in Obersuhl eingestellt. Das größte Baggerloch genannt, ist seit Jahren ein beliebter Badesee mit all den damit verbundenen Problemen, vor allem dem Müll.

Ein Blick auf die Landkarte zeigt, dass um Obersuhl mehrere aneinanderliegende Wasserflächen existieren, allesamt vor allem Ergebnis der Abgrabungsaktivitäten der vergangenen 30 Jahre.

Auf einer Karte von 1984 beträgt die Wasserfläche nur ein Bruchteil der Gegenwart, existieren auf Untersuhler Seite nur kleine Altteiche. Die Landschaft hat sich mit dem Kiesabbau verändert und tut dies weiter. Kiesabbau in der Werraaue führt zu einer völligen Veränderung des Landschaftsbildes, zu Grundwasserabsenkungen und zu einer erhöhten Verdunstung, erklärt der Naturschutzbund Deutschland auf seiner Internetseite zum Thema.

Millionen Kubikmeter Kies werden mittlerweile auch in Untersuhl abgebaut. Ein Eimerbagger hat eine Stundenleistung von etwa 400 Tonnen, er schwimmt auf dem Wasser. Über Förderbänder wird das Material auf die hessische Seite zur Weiterverarbeitung transportiert. Der Gerstunger Ortsteil im Überschwemmungsgebiet der Werra steht komplett auf Kies(sand).

Vor dem Mauerbau hatte man in kleinerem Stil auch in Untersuhl Kies abgebaut. Dieser See ist heute das Revier des örtlichen Angelvereins.

Die Kiesgewinnung nur einige Steinwürfe entfernt spiegelt sich in der größer werdenden Wasserfläche wider. Die Abbaufläche soll noch größer werden, sagt Oppermann-Geschäftsführer Matthias Nöthen. Das allerdings sei noch ein schwebendes Verfahren, das beim Land Thüringen anhängig ist.

Auch beim derzeit ruhenden Abbau in Obersuhl habe man die Hoffnung noch nicht aufgegeben. Die Gewinnung von Kiesen und Sanden verursacht bundesweit die häufigsten Nutzungskonflikte und nimmt innerhalb der Rohstoffsicherung den größten Raum ein.

Förderfläche ist von Naturschutzgebieten umgeben

Fragen des Wassers und der Naturschutz spielen in den Werra-Auen eine große Rolle. Das Abbauareal ist von Schutzgebieten umzingelt, nicht zuletzt vom Grünen Band, das das Land Thüringen 2018 als Nationales Naturmonument ausgewiesen hat. Dies setzt dem Kiesabbau zwischen Ober- und Untersuhl Grenzen.

Die Kieswerke hätten in der Vergangenheit einiges für die Aue getan, etwa bei der Renaturierung des Rhädengrabens, betont der Geschäftsführer. Der Schwerlastverkehr stehe freilich auf einem anderen Blatt.

Das Naturschutzgebiet Untersuhler Aue ist eines der wertvollsten Wiesenbrütergebiete Thüringens. Da die Aue sonst meist intensiv genutzt wird, stellen aufgelassene Kiesseen auch wertvolle Ersatzbiotope für seltene Arten dar. Dass bester Ackerboden der Ausbeutung von Kies zum Opfer fällt, schmerzt Landwirte. Wehren freilich können sie sich dagegen nicht. Pro Kopf werden in Deutschland durchschnittlich derzeit jährlich etwa sieben Tonnen Kies und Sand verbraucht.