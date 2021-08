Grüne Corona-Stufe gilt im Wartburgkreis

Eisenach. Für den Wartburgkreis und die Stadt Eisenach gilt mit Stand vom 26. August die grüne Corona-Stufe. Die Infektionszahlen sind leicht gestiegen.

Die neue Corona-Verordnung des Landes gilt seit 24. August. Darauf weist die Stadtverwaltung Eisenach hin.

In Thüringen fallen neben der 7-Tage-Inzidenz auch die lokale Hospitalisierungszahl, also die im Krankenhaus behandelten Covid-19-Patienten, und die Auslastung der Intensivbetten ins Gewicht.

Überschreitet die 7-Tage-Inzidenz und zusätzlich mindestens einer der beiden Zusatzindikatoren an drei aufeinanderfolgenden Tagen den Schwellenwert der aktuellen Warnstufe, so muss der Landkreis oder die kreisfreie Stadt weitere lokale Maßnahmen ergreifen. Das wären zum Beispiel veränderte Testvorschriften in Cafés oder Gaststätten.

Nach der grünen Basisstufe gibt es eine gelbe, eine orange und eine rote Warnstufe. Die Warnstufe gelb signalisiert Inzidenzwerte von 35 bis unter 100 und weniger als sieben Klinik-Neuaufnahmen. Die Stufe orange gilt ab einer 7-Tage-Inzidenz von 100 bis 200. Darüber hinaus müssen mehr als sieben Patienten in den letzten sieben Tagen im Krankenhaus aufgenommen worden oder aber mehr als sechs Prozent der Intensivbetten ausgelastet sein. Stufe rot gilt bei mehr als 200 Neuinfektionen, zudem liegen mehr als zwölf Patienten im Krankenhaus oder die Intensivbetten sind mit mehr als zwölf Prozent ausgelastet.

Mit Stand vom 26. August befinden sich der Wartburgkreis und Eisenach in der Stufe grün, trotz leicht steigender Infektionszahlen. 88 Menschen sind positiv auf das Coronavirus getestet worden, davon 34 in Eisenach.