Gruseliger Fund im Oslofjord

Trond Bast ist ein verbitterter und notorisch unzufriedener Zeitgenosse, dem in seinem Leben nur noch das Angeln Freude macht. Eines Tages fischt er in der Nähe eines riesigen Baugrundstückes ein menschliches Ohr aus dem Oslofjord. Es wird schnell klar, dass es sich um Mord handelt, denn der Rest des Mannes wird durch seine einbetonierten Füße am Fjordgrund gehalten. Die Identifikation des Opfers gestaltet sich für die Polizei schwierig, da niemand vermisst wird.

Leo Vangen, ein nicht sehr ambitionierter Rechtsreferendar, wird im Zuge der Ermittlungen befragt. Die Kommissarin ist Leo’s Jugendliebe Mariken. Um ihr zu helfen, besucht Leo die auf dem Bauplatz lebenden illegal eingereisten Bauarbeiter und gerät damit ins Visier eines skrupellosen Immobilienspekulanten. Militante Vogelschützer, verärgerte Aktionäre und Wohnungsbesitzer sowie ein paar Ganoven erschweren die Aufklärung des Falles. Lars Lenth schreibt mit Zynismus und schwarzem Humor. Das Kaleidoskop der Romanfiguren sorgt für fesselnde Unterhaltung. Lars Lenth, Schräge Vögel singen nicht, Limes Verlag, 285 Seiten, 18,00 Euro Claudia Herrmann leitet die Gemeindebibliothek in Seebach