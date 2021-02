Spielgeräte, wie sie im Außenbereich der Grundschule Creuzburg installiert wurden, sollen mit Hilfe eines Förderprogramms an Grundschulen im Wartburgkreis gebaut werden.

Wartburgkreis. In die verbesserte Ganztagesbetreuung an Schulen kann der Wartburgkreis etwa 1,5 Millionen Euro investieren.

Gut 1,5 Millionen Euro fließen in Grundschulen des Wartburgkreises

Landrat Reinhard Krebs (CDU) hatte umgehend reagieren müssen, da jeder Tag zählt. Hinter der jüngsten Eilentscheidung des Landrates stehen gut 1,5 Millionen Euro Fördergeld des Landes für die Verbesserung der Ganztagsbetreuung in Grundschulen und Horten. Dieses Geld wird in kleinen Projekten investiert um diese Einrichtungen nach den Kriterien der Ganztagsbetreuung zu modernisieren und bewegliche Sachen anzuschaffen, insbesondere Spiel- und Sportgeräte auf Pausenhöfen. Toiletten der Grundschulen sollen soweit möglich mit Warmwasser nachgerüstet werden, um die Hygienebedingungen gerade in der Pandemie zu verbessern.