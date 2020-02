Treffurt. Der Treffurter Carneval Verein zog zu seiner Prunksitzung am Samstag in der Normannsteinhalle alle Register.

Gut drei Stunden gute Unterhaltung der Treffurter Narren

Mehr als drei Stunden gute Unterhaltung bescherte der Treffurter Carneval Verein (TCV) am Samstag den Besuchern in der bestens gefüllten Normansteinhalle. Dabei bot der TCV alles auf, was er derzeit zu bieten hat, vom engagierten Tanznachwuchs bis zu den gestandenen Akteuren wie dem kreativen Musiker-Duo Matthias Bischoff und Christian Manegold, die das Publikum mit eigenen Texten mit Lokalbezug und großer Ausstrahlung unterhielten. Es wurde auf der Bühne getanzt und geulkt, wurde mit einer Playbackshow sowohl der Schlager als auch der Rock gepflegt und Slapstick groß geschrieben. Zahlreiche Akteure standen mehrfach auf der Bühne. Neben einigen Höhepunkten hatte die Show jedoch auch Anteile aus der Rubrik „verzichtbar“.

Die guten Nummern wirken freilich nach. Was etwa Z und Bode alias Andreas Heise und Marco Braunhold mit verbal-musikalischen Ulksequenzen in den Saal blödelten, gereicht jeder Faschingsshow zur Ehre, allein es gibt ein grundsätzlich akustisches Problem in der großen Halle. Was hat er gesagt? Darf ich bitten: Die tanzenden Protagonisten des TCV um Präsident Reinhard Schmidt (links vorn) und Moderator André Utterodt als liebreizende Prinzessin. Foto: Jensen Zlotowicz Andre Utterodt war es vorbehalten, die Show zu moderieren. Bei diesem Job ist „Utti“ ein Mann mit Erfahrung, doch seine Botschaften erreichten das Publikum akustisch nur schwer. „Alle kennen das Problem. Aber erst in dieser Woche kam der Förderbescheid, um die Decke der Halle abzuhängen“, sagte Bürgermeister Michael Reinz (parteilos). Im nächsten Jahr soll alles besser werden. Der TCV kann sich noch so viel Mühe geben, kann sein Programm mit Verve präsentieren, die akustischen Bedingungen der weitläufigen Halle schmälern das Ergebnis der engagierte Arbeit bei der Prunksitzung enorm. Der Funke der Begeisterung wollte so auch nicht recht auf das Publikum überspringen. Die gemischte Showtanzgruppe und das Männerballett sorgten auf der Zielgeraden zumindest für einen satten Endspurt im Auditorium.