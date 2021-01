Gutachten für die Eisenacher Jahnsporthalle liegt vor

Eisenach. Das Gutachten zum bautechnischen Zustand der Jahnsporthalle liegt endlich vor. Es umfasst nach Aussage von Baubürgermeister Uwe Möller (parteilos) 214 Seiten.

Die Ergebnisse würden in dieser Woche verwaltungsintern ausgewertet. Möller kündigte eine ausführliche Information in der Sitzung des Ausschusses für Stadtentwicklung am 25. Januar an.

Sportvereine erwarten Aussagen, wann sie die aus statischen Gründen gesperrte Jahnsporthalle wieder nutzen können. Außerdem waren die Duschen nicht mehr nutzbar. Das Land hat Fördermittel für den Anbau eines neuen Sanitärgebäudes bewilligt. Ob dieser umgesetzt werden kann, hängt aber vom Bauzustand der Sporthalle insgesamt ab.