Eisenacher Weihnachtsmarkt bekommt gute Noten

Die Besucherströme reißen nicht ab. Am Wochenende sind die Stände auf dem Eisenacher Weihnachtsmarkt ohnehin sehr gut besucht. Aber auch an den Werktagen trinken inzwischen viele Gäste, Einheimische wie Auswärtige, ihren Glühwein, essen Wildbratwurst oder kaufen das eine oder andere Geschenk. Jörg Schubert aus Magdeburg jedenfalls ist zufrieden mit stabilen Besucherzahlen jeden Tag bis zur Schließzeit und entsprechenden Umsätzen. Besonders beliebt sind seine Kartoffelpuffer. Die gute Resonanz führt Schubert auf die Attraktivität der Stände und des Programms zurück.

Händler und Handwerkerkommen gern wieder

Tatsächlich, so weist Henry Arzig hin, wird an 20 von insgesamt 28 Tagen ein überwiegend weihnachtliches Programm auf der Bühne geboten. Der Berliner Veranstalter, der den Eisenacher Weihnachtsmarkt seit 24 Jahren auf die Beine stellt, freut sich besonders, dass am Sonntag der Sender MDR Jump die Abschlussparty seiner diesjährigen Weihnachtsmarkttour in Eisenach veranstaltet. Für Arzig ist das auch eine Anerkennung dafür, dass der Eisenacher Weihnachtsmarkt in den letzten Jahren deutlich an Qualität gewonnen hat.

Ein weiteres Indiz sind für ihn die zahlreichen Bewerbungen der Händler und Handwerker, die jetzt schon nach dem Termin im nächsten Jahr fragen. Einer, der mit Henry Arzig in Eisenach vor 24 Jahren begonnen hat, ist Rudolf Müller aus Köln. Damals sei er das erste Mal in den Osten gekommen, erinnert sich der Süßwaren-Händler. Und ja, anfangs sei man auf Skepsis gestoßen. Aber heute höre er nur selten Kritik.

Zufrieden mit ihren Umsätzen sind auch Simone und Roger Fritsch aus dem Elsass/Frankreich. Sie haben in diesem Jahr einen befreundeten Händler aus ihrer Heimat mitgebracht, der Käse und Wurst anbietet. Ihre gebratenen Froschschenkel sorgten anfangs für große Aufregung. Doch inzwischen, so erzählen sie, haben sie Stammkunden, die sichdas ganze Jahr über auf die Delikatesse freuen.

Die Georgenkircheist beleuchtet

Neu in diesem Jahr sind die Weihnachtssterne, die in der Dunkelheit für eine besondere Atmosphäre sorgen. Zudem wird die Georgenkirche in vielfarbig beleuchtet. Auch das Angebot im Bastelhaus ist erweitert worden. So können dort unter Anleitung von zwei Betreuerinnen nicht mehr nur Kinder kleine Geschenke basteln, sondern auch Erwachsene. Die Resonanz ist so gut, so dass das Bastelhaus im nächsten Jahr erweitert werden soll. Das Angebot ist kostenlos, wer will, gibt einen Obolus. Die Einnahmen, so versichert Arzig, werden für einen guten Zweck gespendet.

Im nächsten Jahr soll die weihnachtliche Illumination und Dekoration ausgebaut werden. Der Bereich vor dem Eingang der Georgenkirche, wo bereits jetzt eine Krippe steht, soll um weitere Elemente aus der Weihnachtsgeschichte ergänzt werden. „Wir haben eine gute Zusammenarbeit mit Pfarrer Köhler“, betont der Berliner Veranstalter.

Der Weihnachtsmarkt ist noch bis Sonntag, 22. Dezember, geöffnet. Es schließt sich ein Wintermarkt mit zwei Ständen für Essen und Trinken bis 31. Dezember an.

Finale der MDR Jump Weihnachtsmarkttour mit den Moderatoren Sarah von Neuburg und Lars-Christian Karde am 22. Dezember ab 17 Uhr auf dem Eisenacher Weihnachtsmarkt.