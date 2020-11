Guten Morgen, Eisenach: Chor spendet Masken

Überall machen sich Menschen Gedanken, um auch Mitmenschen vor einer möglichen Ansteckung mit dem Corona-Virus zu schützen. Dabei gibt es in vielen Einrichtungen ausgefeilte Schutz- und Hygienekonzepte, ob beim Profihandball in der Aßmann-Halle oder in den Eisenacher Kirchen beim Bachfest. Dass das Interesse an diesem Festival unter der Ägide der evangelischen Kirchgemeinde sehr hoch war, zeigt auch der Umstand, dass das Publikum ein nationales war. Aus Hamburg kamen Musikfreunde, ebenso aus Nordhorn und anderen Regionen.

Der Bachchor Eisenach hat es dieses Jahr alles andere als leicht, beim ersten Lockdown durfte man gar nicht mehr gemeinsam proben und singen, seit dem späten Frühjahr müssen die Sänger auf Abstand üben für die hochklassigen Stücke, die sie darbieten möchten. Höhepunkt war am Sonntag das Abschlusskonzert mit Bachs h-moll-Messe. Die Chormitglieder achten aber bei ihrer Probenarbeit wie bei Auftritten nicht nur auf den eigenen Abstand, sondern haben auch einen Blick auf die Besucher. Im Chor singen zehn Ärzte mit, die auf die Idee kamen, FFP2-Masken für Besucher zu spenden. Der spontane Vorschlag wurde umgesetzt, sodass die Gemeinde dank der Spendensammlung im Chor 300 solcher Masken anschaffen konnte.