Guten Morgen, Eisenach: Etwas Sommergewinn gefällig?

Katja Schmidberger weiß, dass am Donnerstag eine kleine Ausstellung zu historischen Festwagen öffnet.

Die strahlende Sonne wärmte seit Ende vergangener Woche manches geplagte, bekümmerte Herz. Freunde verschickten begeistert Fotos der ersten Frühjahrsblüher, die Störche kamen nicht nur nach Gerstungen zurück und trotz geschlossener Cafés und Restaurants konnten Eisenacher bereits selbst gemachtes Eis in der Waffel to go genießen. Mancher summte bekannte Frühjahrslieder oder erledigte mit Vorfreude darauf, dass bald Bau- und Gartenmärkte öffnen, erste Arbeiten auf Balkon, Terrasse und Garten.