Guten Morgen, Eisenach: Winter in Ruhla

Dass die Eisenacher in Scharen mit Schlitten nach Ruhla kamen, um die winterliche Pracht zu bewundern, ist kein Phänomen der Gegenwart. Wanderwart Detlef Fuhlrott blätterte gerade im Kapitel „Ruhlaer Winter“ eines Buches aus dem Zweiten Weltkrieg und stieß auf Interessantes. Schon 1854 kamen demnach die feinen Eisenacher massenhaft in die verschneite Ruhl.

Vom Winter 1755 schreibt der Chronist. Als der Großherzog aus dem Backofenloch auf dem Wartenberg Edelmetall-Erz wollte, man vor Schnee aber gar nicht an die Höhle kam, berichtete Förster König. „Anderthalbhundert Mann“ waren ständig nötig gewesen, um die Wege nach den umliegenden Dörfern notdürftig frei zu halten. Es war schwer, Lebensmittel herbei zu schaffen. Getreidekörner seien jetzt wichtiger als Goldkörner, schrieb König dem Fürsten ins Stammbuch.

Vom strengen „Rekordwinter“ 1780 ist zu lesen und vom Winter 1847, als die gewaltigen Schneemassen Ruhla wie so oft von Wutha abschnitten und es bis in den Mai große Kälte gab. Die Folge: Missernte, Teuerung und Krankheiten. Auch 1859 erlag der Verkehr. 1865 waren die Wälder monatelang unzugänglich, Holz wurde knapp und die Schule fiel aus. Was haben die damals nur ohne PC und Fernheizung gemacht?