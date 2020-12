Guten Morgen, Eisenach: Zu spät und zurück

Wird das noch vor Heiligabend geliefert? Diese Frage klingt noch vielen Menschen im Ohr, die kurz vor Weihnachten ein Geschenk im Internet bestellt hatten – vielleicht zu kurz, um es unter den Weihnachtsbaum legen zu können. Nicht jedes Geschenk brachte der Lieferant noch rechtzeitig ins Haus, was an sich traurig, aber nicht zu ändern ist. Wenn es am 28. Dezember einflatterte, war die Freude vielleicht auch noch groß. Dann wurde das Paket mit ähnlicher Erregung aufgerissen, ausgepackt und der Inhalt inspiziert. – Pause - „Die sind schon schön, aber es sind die Falschen“, kommentierte der prüfende Teenie hinter dem Vorhang der Enttäuschung die weißen Treter der Siegesgöttin. Er will eigentlich sagen: Man darf Erwachsene nicht alles im Alleingang machen lassen, wenn nach einem unerwarteten „nicht mehr vorrätig“ Plan B angewendet werden muss. Nun bekommt erst der Paketdienst und dann der Verkäufer das Paket zurück. Dann wird es eine neue Schuhbestellung geben. Die trifft ganz sicher vor dem nächsten Heiligenabend beim neuen Besitzer sein.