Rainer Lotz aus Bad Godesberg erhielt kürzlich die Ehrendoktorwürde der Hochschule für Musik „Franz Liszt“ Weimar. Dem 83-Jährigen, der eigentlich Maschinenbau-Ingenieur und promovierter Volkswirt ist, erfährt mit dieser Würde Anerkennung für jahrzehntelange Musikforschung.

Auch sein jüngstes Buchprojekt, das fünfbändige „Bilderlexikon der deutschen Schellack-Schallplatten“, beeindruckt die Association for Recorded Sound Collections (ARSC) mit Sitz in Eugene (Oregon) so sehr, dass sie ihm den internationalen Preis für die beste Forschungsarbeit an historischen Klangdokumenten verleiht. Was interessiert uns das in Eisenach?, fragen sich gewiss Leser dieser Zeilen.

Rainer Lotz ist auch Jäger und Sammler, zumindest in der Frage des Zusammentragens seltener und wertvoller Schellackplatten. Nach Jahrzehnten des Sammelns kann er 60.000 Stück der schwarzen Tonträger sein eigen nennen. Diese erzählen von der erstaunlichen Offenheit und Internationalität der europäischen Musikszene bis zum Ersten Weltkrieg, als auch von schwarzen amerikanischen Künstlern mit Frühwerken des Jazz. Seine seltenen Schellackplatten bringen sicher 20 Tonnen auf die Waage.

Lotz möchte die Sammlung der Lippmann+Rau-Stiftung in Eisenach anvertrauen, mit der Maßgabe des öffentlichen Zugangs für Forschung und Lehre.