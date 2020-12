Über kleine Überraschungen in der Weihnachtszeit.

Das Coronavirus sorgt für große Unsicherheit vor allem bei älteren Menschen. Dürfen meine Lieben an Weihnachten kommen oder bleibe ich lieber allein? Es sind schwere Entscheidungen, die in den Familien zu treffen sind. Die Senioren vermissen auch ihre Weihnachtsfeiern, die in diesem Jahr alle ins Wasser gefallen sind.