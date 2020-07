Guten Morgen: Wartburger aus Heichelheim

Die Wartburg soll, darf, muss in diesen Tagen und Wochen für einiges herhalten. In der touristischen Werbekampagne auf sozialen Netzwerken der Stadt Eisenach mit drei Video-Clips für bestimmte Zielgruppen spielt die Burg immer eine vordergründige Rolle. Der Wartburg, also das Auto, tut dies als Werbeträger auch. Die Wartburg im Film, die Wartburg also Logo, die Wartburg als Sehenswürdigkeit. Wartburg, Wartburg, Wartburg – das Sinnbild für Thüringen. Auch die Albig Feinkost GmbH aus Heichelheim nutzt die Burg als Markenlogo und Werbeträger. Einige werden vielleicht mit der bekannten Kloßmasse aus Heichelheim etwas anfangen können. Auch die ist von Albig. Genauso wie die Wartburger. Als Wartburger werden Tiefkühl-Doppelte verkauft, die „für gute Lebensmittel aus Thüringen“ stehen, schreibt der Hersteller in großen Lettern. Das Kleingedruckte auf der Brötchen-Verpackung hab ich (noch) nicht gelesen, kann aber so viel sagen: das Heichelheimer Familienunternehmen kann nicht nur Klöße und die Wartbürger müssen sich für die Wartburger nicht schämen. Lokalpatriotismus beim Einkauf ist in Zeiten wie diesen nie verkehrt. Und einen Ausflugstipp etwa ins Automobilmuseum gibt’s auf der Wartburger-Tüte übrigens obendrein.