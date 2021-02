Guten Morgen, Wartburgregion: Auf die Last folgt die Entlastung

Nun ist Bernhard Bischof seit etwa einem Jahr nicht mehr Bürgermeister der Gemeinde Hörselberg-Hainich und genießt seinen Unruhestand wieder als fleißiger Elektriker seiner Frau und Dienstherrin. In der jüngsten Gemeinderatssitzung fiel sein Name aber noch mal. Da nahm das Gremium nämlich die Haushaltsjahresabschlüsse 2017 und 2018 zur Kenntnis und entlastete damit Bernhard Bischof. Der wischte sich nachher in Hütscheroda bestimmt den Schweiß von der Stirn. Warum solche Prüfungen ewig brauchen, bis sie vorliegen, wollte ein Gemeinderatsmitglied wissen und erfuhr von der Verwaltung, dass das Landratsamt so spät geliefert habe. Aha, Unmögliches wird also sofort erledigt, Wunder dauern etwas länger.

