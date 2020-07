Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Guten Morgen Wartburgregion: Aufgehoben oder außer Kraft

Wir haben es schon gewusst, aber es ist doch erstaunlich, wie sich die deutsche Bürokratie immer wieder selbst erhält. Da hatte die Landesregierung löblicherweise beschlossen, dass die Menschheit in Thüringen von den Straßenausbaubeiträgen befreit wird.

Das funktioniert aber nur, wenn die Gemeinden und Städte ihre Satzungen zur Erhebung jener Beiträge in die Tonne kippen, am besten mit einer neuerlichen Satzung. In Ruhla war man da ganz fix unterwegs und beschloss schon Mitte Mai im Stadtrat den Beschluss zur „Aufstellung der Aufhebungssatzung“ für jene Straßenausbaubeitragssatzung.

Thema erledigt? Haste gedacht. Der Kommunalaufsicht war aufgefallen, dass das Ganze nur rechtssicher ist, wenn man die Satzung nicht aufhebt, sondern sie außer Kraft setzt. Und so hatte der Ruhlaer Stadtrat nun (Juli) gleich zwei Beschlüsse zu fassen. Zum einen – klar – die Aufstellung der Satzung zur Außerkraftsetzung der Satzung für die Beiträge.

Davor aber musste noch die gerade beschlossene andere Satzung vom Tisch. Der dann angenommene Beschlussvorschlag lautete: „Der Stadtrat beschließt die Aufhebung des Beschlusses zur Aufstellung der Aufhebungssatzung über die Erhebung einmaliger Beiträge für die öffentlichen Verkehrsanlagen (Straßenausbaubeitragssatzung)“. Noch Fragen?