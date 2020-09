Guten Morgen, Wartburgregion: Erste Keime der Poesie

Katja Schmidberger entdeckte in Malchow eine Beziehung zu Eisenach

Die meisten Menschen haben das schon erlebt. Sie sind im Urlaub, in einer anderen Stadt, in einem anderen Land, manchmal über Ozeane hinweg entfernt, und treffen jemand, der wie sie in der gleichen Heimatstadt lebt. Oder zumindest aus Thüringen kommt.

Ähnlich erging es mir kürzlich beim Urlaub an der Mecklenburgischen Seenplatte. Wieder einmal besuchten wir Malchow. Das ist ein wunderschöner, vom Wasser umgebener Ort. Vielen, die Malchow einmal besucht haben, bleibt der Schleusenwärter in Erinnerung. Der ältere Herr, der regelmäßig dort per Hand dafür sorgt, dass Boote und Schiffe durch die Schleuse können. Das war bisher meine Erinnerung an Malchow.

Seit diesem Sommer habe ich eine neue, die wiederum etwas mit unserem Eisenach zu tun hat. So entdeckte ich in einer Seitenstraße ein schönes Haus mit blühenden Rosen davor. Und eine Erinnerungstafel, die an Adelheid Wüsthoff erinnert.

Wenn Sie sich nun fragen, wer diese Dame ist, hilft ihnen der Blick in den Lebenslauf des niederdeutschen Dichters Fritz Reuter wohl weiter. Ihre liebliche Erscheinung, so schrieb es Reuter einst, erweckte die ersten Keime der Poesie in seinem Herzen. Adelheid Wüsthoff war seine Jugendliebe. Und da haben wir wieder die Verbindung nach Eisenach.