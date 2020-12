Guten Morgen, Wartburgregion: Es lebe das Internetz

Beiträge zu Eisenacher Lokal- und Stadtgeschichte kommen bei vielen unserer Leser gut an. Sowas bekommt man schließlich nicht an jeder Ecke serviert. Dokumente der (älteren) Geschichte der Stadt schlummern in Archiven, wo Otto-Normalverbraucher ohne Anlass selten verkehrt. Historische Schriften zur Stadtgeschichte sind im Antiquariat rar, mitunter teuer und in Bibliotheken kaum vorhanden. Es lebe das Internetz. Dort ist in vollem Umfang von 148 Seiten ein Buch aus dem Jahr 1777 mit dem Titel „Merkwürdigkeiten der Stadt Eisenach und ihres Bezirkes in alphabetischer Ordnung“ zu finden. Autor ist Karl Wilhelm Schumacher.

Dieses Buch ist ein reicher Quell historischer Ereignisse, Personen und gesellschaftlicher Rahmenbedingungen von der Stadtgründung bis zum Ende des 18. Jahrhunderts. Freilich hat Schumacher vieles aus vorherigen Aufzeichnungen abgeschrieben, aber auch Bemerkenswertes hinzu gefügt. Die „Merkwürdigkeiten“ reichen von Ammriges bis Wigert. Diese Lektüre ist in der ereignislosen Corona-Zeit ein vergnüglicher Zeitvertreib. Ammera, später Amriges Feld, war übrigens ein mittelalterlicher Vorhof Eisenachs. Im Netz ist das digitalisierte Buch übrigens zu finden unter: https://digital.slub-dresden.de/werkansicht/dlf/80755/1/