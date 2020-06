Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Guten Morgen Wartburgregion: Heimlicher Vater des Stern-Recorders

Generationen gelernter DDR-Bürger haben sie täglich benutzt, um mit kultigen Klängen aus dem „Stern-Recorder R 160“, dem „Anett IS“ oder dem „Sonett 77“ ein wenig dem Alltag der sozialistischen Gesellschaftsordnung zu entfliehen. Aus den Geräten mit dem Warenzeichen-Signet RFT (Rundfunk- und Fernmelde-Technik) des Herstellerverbundes verschiedener volkseigener Betriebe der Nachrichtentechnik in der DDR schallte meist nur im „Tal der Ahnungslosen“ um Dresden das zeitlose und quälend langweilige Gedudel der DDR-Sender. In besseren Empfangslagen standen die Nadeln der Frequenzskalen eher auf den westlichen Radio-Stationen von Rias Berlin, SFB, AFN, BFBS, NDR oder dem Hessischen Rundfunk, um die neuesten Hits aus der Rock- und Pop-Szene des nichtsozialistischen Wirtschaftsgebiets (NSW) konsumieren zu können.

Die drei genannten Radiorekorder haben einen heimlichen Vater. Jochen Ziska gestaltete die Optik dieser und vieler weiterer DDR-Rundfunkgeräte. Bevor sein Werkleiter seine schlummernden Talente entdeckt und den Offset-Drucker zum Kunststudium delegiert, lebt er in Eisenach, schafft sein Abi hier mit Bravour. Sein Vater Hans-Günter Ziska betrieb in den 1950er-Jahren eine Drogerie in der Wartburgstadt. Die Familie wohnte in der Uferstraße 50.