Guten Morgen, Wartburgregion: Hoffen auf Eintrag ins Guinness-Buch

Einen Eintrag in das berühmte Guinness-Buch der Rekorde können nicht viele Eisenacher vorweisen. Dem Eisenacher Sportler Siegfried Koch, der im Frühjahr seinen 70. Geburtstag feierte, gelang ein solcher Eintrag mit seinem Sohn Dominik. 1995 fuhr das Vater-Sohn-Gespann den kompletten Rennsteig nonstop mit dem Mountainbike ab, womit es beide ins Guinness-Buch der Rekorde schafften. Seinen größten Erfolg feierte der Eisenacher Sportler im Jahr 1988 als DDR-Meister im Triathlon in der Altersklasse 30.

Nun hofft ein anderer Sportler auf den begehrten Eintrag ins Guinness-Buch. Dieser ist zwar kein hier lebender Eisenacher, aber er ist gebürtiger Eisenacher, und das macht viele Eisenacher stolz. Dirk Leonhardt, der heute in Bruchköbel (Main-Kinzig-Kreis) lebt, ist Ultratriathlet. Der in Eisenach beginnende Supermarathon über knapp 74 Kilometer zum GutsMuths-Rennsteiglauf ist für den Bankangestellten höchstens eine lockere Erwärmung. Trotz der Affen-Hitze der letzten Tage meisterte er eine Laufstrecke von insgesamt 1350 Kilometern. Zuvor ist er 200 Kilometer geschwommen und strampelte stattliche 5400 Kilometer auf dem Rennrad. Diese drei Triathlon-Disziplinen bewältigte der gebürtige Eisenacher in nur 45 Tagen.