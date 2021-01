Guten Morgen Wartburgregion: Mit Bangen und Hoffen

Am Dienstag war die Welt für die Wintersportler noch einigermaßen in Ordnung. Da hatten die Ruhlaer Pisten-Geister die Storchswiese und die Technikloipe an der Schanzenanlage nochmal frisch präpariert. Geschneit hattes es ordentlich.

Danach lautete die Devise stillhalten und abwarten, was das Wetter bringt. Ski Nordisch-Trainer Klaus Baacke schaut mittlerweile in doppelter Hinsicht auf den Wetterbericht aus Ruhla, denn der frischgebackene Altersrentner war in den letzten Tagen selbst drauf und dran, sich in der Loipe in alte Form zu bringen. Man, war der klassisch schnell unterwegs. Der hat‘s eben im Blut.

Es deutet leider vieles darauf hin, dass der Schnee um Ruhla taut und damit Wintersport am Wochenende so gut wie unmöglich ist. Auf fünf Grad am Mittwoch und gar bis auf sieben Grad am Donnerstag soll das Thermometer in der Ruhl klettern. Da schmilzt der Schnee beim Hinsehen und lässt Langlauffreunde traurig werden.

Was von der weißen Pracht bis Freitag, wenn es wieder etwas kälter wird, übrig ist, muss man abwarten. Vielleicht war’s das dann mit dem Winter 2021 und der seit 1980 geflügelten Loipenfrage: Wo ist Behle? Doch die Hoffnung stirbt zuletzt!