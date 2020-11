Na klar, war es am Anfang auch ganz lustig, Menschen mal per Videoschalte oder in Zoom-Räumen zu treffen. Da lernt man den anderen noch einmal auf ganz andere Weise kennen und es ermöglich eben in Pandemie-Zeiten, Konferenzen oder kurze Teamabsprachen ohne sich physisch treffen zu müssen.

Und bei der Begutachtung der Inneneinrichtung der Wohnungen von anderen Teilnehmern reichen die Gedanken von „das will ich auch“ über „sehr hübsch“ bis „hätte ich es lieber nicht gesehen“. Das gilt natürlich auch für Telefon-Konferenzen. Da fällt die Optik noch weg, was dann manchmal das Zuordnen der Stimmen erschwert, aber auch hier gilt, es erleichtert – wenn sich alle Kollegen an die Regeln halten, nicht währenddessen Kaffee kochen, das Kind bespaßen oder den nächsten Text in die Tasten klappern – die Arbeit. Ja es erleichtert die Arbeit in diesen sonderbaren Zeiten und dennoch muss ich gestehen, dass mich mehr und mehr eine tiefe Abneigung gegen diese Form der stetigen Kommunikation befällt. Nicht nur die gefühlt roten Ohren nach einer halbstündigen Telefonkonferenz nerven mich, sondern auch der nicht durch einem Bildschirm verstellte echte Blick in die Augen des Gegenübers fehlt mir. Aber – versprochen – ich bleibe tapfer.