Guten Morgen Wartburgregion: Schwimmen mit Abstand

Schwimmen im Freibad ist im Sommer eine schöne Sache. Ein schöner Umstand ist es auch, wenn es nicht allzu voll ist im und außerhalb des Beckens. In diesem Sommer klappt das bisher ganz gut.

Und das liegt zum einen an den Corona-Vorgaben, wonach die Besucherzahlen eingeschränkt sind, damit Gebote wie Mindestabstand einzuhalten sind. Doch der Sommer 2020 wirkt da ein bisschen mit, denn richtig heiße Tage, die gab es bisher kaum.

Ich finde den Sommer, so wie er ist, ganz gut. Er erinnert mich sogar ein wenig an meine Kindheit, wo sich auch Regen und Sonne abwechselten und die Temperaturen meist bei 26 bis 28 Grad lagen.

So treibt der gemäßigte Sommer bisher nicht ganz so viel Menschen ins Bad. Für Schwimmer eine tolle Sache, hat man die Bahn doch oft für sich. Doch die neuen Verhaltensregeln geraten schnell mal in Vergessenheit.

An manches muss ich mich auch noch gewöhnen. Im 50-Meter-Becken auf dem Aquaplex-Gelände sind Bahnen abgeteilt. In denen sollen die Menschen aber nicht nur Bahn hoch und runter schwimmen, sondern immer rechts lang, wie in einer Art Kreislauf. Heißt in dem Fall, am besten auf den Vordermann achten, wenn der am Beckenrand vorbei und zur nächsten Runde schwimmt. Und hinterher – natürlich mit Abstand.