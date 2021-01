Guten Morgen Wartburgregion: Verloren, aber nichts verpasst

Journalisten sind, mit entsprechender Neugier ausgestattet, gerne bereit einem Polizei-, Rettungs- oder Feuerwehrauto hinterher zu düsen, um möglicherweise zeit- und hautnah am Geschehen zu sein.

So ein Verfolgungsplan gelingt aber nicht immer, weil Rettungskräfte mit Blaulicht und Martinshorn in der Regel schneller von A nach B kommen als ein Verkehrsteilnehmer, der sich an die Straßenverkehrsordnung hält. Aber man kann es ja versuchen.

Auf der Autobahn nachts um halb eins … na fast, es war eine halbe Stunde später, als vor Tagen fünf Polizeiwagen wie an einer Perlenschnur aufgefädelt und mit Blaulicht vor mir auf die Stadtautobahn einbogen. Eine Aufmachung, die eher selten ist.

Schon an der Abfahrt Mitte hatte ich den Richtung Mihla brausenden Konvoi verloren. Die Neugierde aber blieb. Im Lagebericht der Polizei fand sich in dieser Nacht auf Nachfrage kein Hinweis auf einen Einsatz in dieser Konstellation. Schulterzucken.

Die Vermutung liegt nah, dass die fünf Polizeibesatzungen aus fremdem Revier in Eisenach Hilfsdienst taten und sich danach auf den Heimweg machten. Dass da jeder schnell nach Hause will, liegt auf der Hand.

Nur gut, dass mir der blaue Fünfer früh abhandenkam. Sonst hätte es geheißen: außer Spesen, nichts gewesen.