Gymnasiasten in Eisenach präsentieren ihre Schule

Eisenach. Wegen Corona sind Orientierungstage an Schulen derzeit nicht möglich. Das Luther-Gymnasium in Eisenach präsentiert digital sein Schulleben.

Für Viertklässler wäre an diesem Sonntag im ersten Eisenacher Gymnasium ein Schnuppertag gewesen. Diesen Orientierungstag am evangelischen Martin-Luther-Gymnasium bereiten immer die Fünftklässler vor, doch die steigenden Corona-Infektionszahlen im Wartburgkreis machen auch in diesem Jahr einen Präsenztag nicht möglich.

„In der vierten Klasse geht es eigentlich das ganze Jahr um diesen wichtigen Übergang in die weiterführende Schule“, weiß Unterstufenkoordinatorin Katy Surber. Umso wichtiger ist so ein Orientierungsangebot, um das Lernen, Lehren und Leben am Gymnasium kennenzulernen. Aber auch in diesem Jahr muss das Gymnasium in Trägerschaft der evangelischen Schulstiftung andere Wege als üblich gehen und bietet wie 2020 Eltern und Kindern eine digitale Alternative.

Mit viel Begeisterung haben Fünftklässler deshalb in dieser Woche mit ihrem Klassenlehrer Carsten Sippel ein Video gedreht, um das Luther-Gymnasium vorzustellen. Die Kinder interviewten Lehrer, erklärten, dass es im Haus auch Andachten und Gottesdienste gibt, und wie es mit Arbeitsgemeinschaften und einzelnen Fächer weitergeht. Selbst die zukünftigen Klassenlehrer stellen sich kurz vor.

Entstanden ist ein gut zwanzigminütiger Film, den mit Till Neumann und Marc Stolze zwei Schüler der elften Klasse mit viel Enthusiasmus produzierten und den Eltern und Kinder am eigentlichen Schnuppertag auf der Homepage des Martin-Luther-Gymnasiums abrufen können. Premiere ist um 10 Uhr. „Das ersetzt das persönliche Kennenlernen nicht komplett, aber es gibt einen vielseitigen Einblick“, sagt Surber. Sie rät interessierten Eltern und künftigen Fünftklässlern zudem, sich am besten auch im eigenen Bekanntenkreis bei anderen Eltern und Schülern des MLG umzuhören, um vielleicht dort mehr vom Schulalltag zu erfahren.

Natürlich können sich Interessierte per E-Mail an die Schule mit all ihren Fragen wenden, unter www.martin-luther-gymnasium.com können diese gestellt werden. Sie werden auch regelmäßig beantwortet, erklärt die Unterstufen-Leiterin. Bei Bedarf sei auch eine Zoom-Konferenz kein Problem.

Da es in der Schule oft mehr Anmeldungen als Plätze gibt, hat die Schulleitung vor einigen Jahren entschieden, die Anmeldefristen anders an den staatlichen Gymnasien auf den Monat Dezember vorzuziehen. Die Anmeldezeit läuft bis zum 17. Dezember, bis dahin muss neben der Anmeldung des Kindes das Jahresendzeugnis der Klasse 3 beigefügt werden.