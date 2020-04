Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Haben Sie einen Vetter in Ischgl?

Ich mag Fußball. Die Sportschau ist normalerweise, wenn der ThSV gerade kein Heimspiel hat und nicht ein Veto der Gattin im Wege steht, samstägliches Pflichtprogramm. Was ich mir aber sicher nicht anschauen werde sind die Live-Übertragungen von Geisterspielen der Bundesliga. Da mache ich doch lieber beim Weltmeister-Spiel des ThSV mit. Nicht, dass ich mir das nicht hübsch vorstellen würde, zwei Stunden mit Bier und Salzstangen vor dem TV-Gerät zu verbringen. Das wäre durchaus reizvoll.

Aber ich kann die Kritik daran von ThSV-Handball-Manager Rene Witte nur sehr unterstreichen. Die Folge solcher Geisterspiele, um die Bundesliga-Saison fortzusetzen, wäre nämlich, dass die Kicker jede Woche mehrfach auf Corona getestet werden müssten.

Und das kann doch nicht sein, angesichts der Tatsache, dass wir Normalsterblichen auch hier in Eisenach und in der Region nicht nur Corona-Symptome haben müssen, sondern am besten noch eine Fledermaus in Wuhan persönlich kennen sollten oder einen Vetter in Ischgl brauchen, um einen Test zu bekommen, weil es an den entsprechenden Kapazitäten fehlt.

Bei aller Unsicherheit, was die Ergebnisse dieser Tests manchmal angeht, zeigt das Eisenacher St. Georg-Klinikum, dass nicht Neuer, Götze oder andere Profi-Kicker bevorzugt behandelt werden sollten, sondern ganz andere Menschen mehr in den Fokus gehören. Am Klinikum sind derzeit 30 Mitarbeiter vorsorglich in Quarantäne, weil sie bei ihrer Arbeit mit einem möglicherweise infizierten Menschen in Kontakt kamen. Den Mitarbeitern sei gewünscht, dass es sie nicht erwischt hat, und uns wie dem Klinikum sei gewünscht, dass die Tests ergeben, dass sie bald wieder ihren Dienst für unsere Gesundheit antreten können.

Ein schönes Wochenende und bleiben Sie gesund.