Händler in Eisenach: „Das ist kein Weihnachtsgeschäft“

Eisenach. Eisenacher Einzelhändler mit keiner guten Bilanz der Advents-Zeit. Zu wenige Kundinnen und Kunden in der Stadt.

„Es ist manchmal ein Bild des Jammers, wenn nur so wenig Menschen in der Karlstraße unterwegs sind“, findet Yvonne Polivka. Und sie kennt sich da aus, steht sie doch tagein, tagaus mit ihrem mobilen Bratwurst-Verkaufs-Wagen in der Fußgängerzone Eisenachs. Auch ihre Bilanz des Weihnachtsgeschäftes fällt eher negativ aus, der Umsatz ist niedriger. „Touristen und Weihnachtsmarkt-Besucher fehlen einfach“, so Polivka.

Ivonne Polivka an ihrem Bratwurst-Verkaufs-Wagen in der Eisenacher Innenstadt Foto: Peter Rossbach

TLZ-Newsletter für die Wartburgregion Jetzt kostenlos zum täglichen Newsletter für Ihre Region anmelden! E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Auch die Stimmung in der Stadt sei diesmal eine andere. „Viele sind wegen der 2G-Regeln genervt, weil man da ständig etwas rauskramen und vorzeigen muss. Und einige sind traurig, weil so keine richtige Weihnachtsstimmung aufkommt“, sagt die Bratwurst-Verkäuferin. „Ich versuche, meine Kunden immer ein wenig aufzumuntern, denn schlechte Laune ändert ja auch nix. An Ende müssen wir da gemeinsam durch“.

So ein bisschen Optimismus legt auch Sandra Trapp an den Tag. Die Chefin im Hause Schwager tröstet sich mit dem Gedanken an die vielen Vorhaben des großen Kaufhauses in den kommenden Monaten. So soll die Fassade komplett saniert und den Kunden mit vielen Aktionen ein feines Einkaufserlebnis bereitet werden. „Und wir haben immerhin keinen kompletten Lockdown“. Der Blick auf die jetzige Lage ist aber wenig schön. „Das ist kein Weihnachtsgeschäft“, konstatiert die 44-Jährige.

Sandra Trapp, Betriebsleiterin im Kaufhaus Schwager Foto: Peter Rossbach

Auch in ihrer Einschätzung ist die Mischung aus 2G-Regeln und fehlendem Weihnachtsmarkt für die Umsatzeinbrüche verantwortlich. „Das macht alles schwieriger. All unsere geplanten Aktionen vom gemeinsamen Kochen, Modenschauen oder dem Auftritt der Musikschule gehen jetzt nicht und das ist mehr als schade“, so Trapp. Das sei aber nicht nur für die Kundinnen und Kunden traurig, sondern auch für die 38 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. „Die sind doch alle mit Leib und Seele dabei. Wir freuen uns auf die Kunden. Und da ist es nicht schön, wenn die Frequenz so niedrig ist“.

„Besser als befürchtet, aber schlechter als erhofft“, resümiert Andrea Sachs als Leiterin der Arko-Filiale in Eisenach. Die Weihnachtszeit sei eben neben Ostern der Umsatzbringer für einen Laden für Schokolade, Pralinés, Trüffel und Gebäck. „Was wir jetzt nicht verkaufen, verkaufen wir das ganze Jahr nicht“. Für den Dezember sei mit einem Umsatzeinbruch gegenüber der Vor-Corona-Zeit von etwa 50 Prozent zu rechnen. Und dabei hatte man sich bei Arko gerade wieder aus der Insolvenz hinaus bewegt und wollte mit einem guten Weihnachtsgeschäft durchstarten. Die Laufkundschaft fehle schon sehr, „aber unsere treuen Stammkunden machen uns Mut“.

In der Arko-Filiale: Corinna Köditz, Filialchefin Andrea Sachs und Annette Jänsch Foto: Peter Rossbach

Für Malcolm Crowson und sein Spielwaren- und Souvenirgeschäft gilt ähnliches. Das Weihnachtsgeschäft ist enorm wichtig. „Es läuft aber nicht schlecht“, sagt der Chef. Auch er registriert allerdings etwa 15 Prozent weniger Kunden im Laden als sonst. „Es gibt eben einige, die kommen nicht rein“. Aber gerade die etwas ältere Kundschaft kaufe eben doch im Laden, „schon weil sie auf der Suche nach guter Beratung sind“. Dazu komme, dass im Sommer viele Touristen aus Deutschland selbst in der Stadt gewesen seien. „Da waren viele, die berichteten, dass es solche Geschäfte wie uns bei ihnen schon lange nicht mehr gibt. Die rufen jetzt an und bestellen via Telefon. Außerdem haben wir unser Onlinegeschäft deutlich ausgebaut“.

Jo West, Chef des Gewerbevereins, ist seit 30 Jahren in der Alexanderstraße mit seinem Geschäft für Sport- und Freizeitkleidung zu Hause und seit zwölf Jahren mit einem Online-Store. „Das Geschäft im Laden ist natürlich deutlich schlechter als vor der Pandemie, der Aufschwung online gleicht das ein wenig aus, aber bei weitem nicht ganz.“ Die 2G-Regelung für den Einzelhandel sorge überall für einbrechende Umsätze, und dabei ist West sicher, dass „der Handel kein Pandemietreiber ist“. Er hofft, eine Lösung zu finden, die es für die meisten Kunden einfacher macht, wieder in die Geschäfte zu kommen.