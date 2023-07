Die Stadtverwaltung Eisenach kündigt eine halbseitige Sperrung an der Clemenskapelle an (Symbolbild).

Halbseitige Sperrung an der Eisenacher Clemenskapelle

Eisenach. Wegen einer Havarie an einer Versorgungsleitung musste die Straße an der Eisenacher Clemenskapelle kurzfristig halbseitig gesperrt werden.

Auf Höhe der Clemenskapelle, an der Kreuzung Bundesstraße 19/Clemensstraße, wird die Fahrbahn seit 24. Juli bis voraussichtlich Samstag, 5. August, halbseitig gesperrt. Das teilte die Stadtverwaltung am Montag mit. Als Grund dafür werden Arbeiten an Versorgungsleitungen auf Grund einer Havarie angegeben. Eine Umleitung ist ausgeschildert. Diese führt über die Bahnhofstraße zur Langensalzaer Straße und dann weiter zur Clemensstraße.