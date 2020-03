Hamsterkäufe machen Beschäftigte im Handel fassungslos

Eine schwangere Frau schaute am Dienstagvormittag konsterniert in die leeren Regale der Rewe-Kaufhalle an der Lippoldstraße in Eisenach. Sie habe noch eine Rolle Klopapier zu Hause und wollte neues holen, berichtet sie. Alle aktuellen Infos im kostenfreien Corona-Liveblog

Toilettenpapier war weitestgehend ausverkauft. Überall. Im Lidl-Markt im Zentrum meinte eine Mitarbeiterin, dass man den Glauben an die Menschheit in diesen Tagen wegen diesem Hamsterkauf-Verhalten verlieren könne.

In zahlreichen Supermärkten in Eisenach gibt es seit Tagen leere Regale, wo sonst Mehl, Zucker, Nudeln, Toilettenpapier oder Seifen stehen. Marktbetreiber wie Katja Ißleib vom Rewe an der Lippoldstraße kommunizieren die momentanen Engpässe der Kundschaft an Aushängen an der Kasse mit und bitten um Verständnis.

Hamsterkäufe grassieren überall. Im Penny in Gerstungen zeigte sich ein ähnliches Bild, in der Müller-Drogerie in Hötzelroda, bei dm, im Kaufland im Prima Einkaufs Park (Pep). Durch die Bank leere Regale.

Verkäuferinnen schütteln ob dieser Hamsterkäufe nur mit dem Kopf. Dabei haben die derzeit ganz andere Sorgen, nämlich bei ihrem massenhaftem Kundenkontakt gesund zu bleiben. „Ich habe mich am Montag um den Titel unfreundlichste Verkäuferin beworben und das wohl auch geschafft“, sagt eine Verkäuferin mit reichlich Sarkasmus. Viele Kunden bleiben freundlich. Andere hingegen würden wegen fehlender Ware pampig. Das Nervenkostüm der Mitarbeiterinnen in Einkaufsmärkten ist strapaziert. „Bitte verzichten Sie solidarisch auf Diskussionen im Markt“, heißt es bei „dm“ in der Karlstraße vor diesem Hintergrund.

Nicht nur Hygieneartikel sind vielfach ausverkauft, auch Konserven, Cornflakes oder Müsli. Nicht nur im Toom-Markt in Hötzelsroda bot sich schon am Montagabend ein bizarres Bild. Meterweise leere Paletten, auf denen sonst Toiletten-Papier gestapelt liegt. Menschen nicht nur aus dem Handel können sich dieses Phänomen nicht erklären.

Handels-Profis können sich Kaufverhalten nicht erklären

„Aus gegebenem Anlass ist die Abgabe von Toilettenpapier auf maximal zwei Packungen pro Kunde beschränk.“ Diesen Satz lesen Kunden der Müller-Drogerien seit Dienstag in Eisenach. Die Regele sind vorerst leer. „In der Lieferung heute war kein Toilettenpapier dabei“, sagte eine Mitarbeiterin von Müller im Pep in Hötzelsroda. Die Mitarbeiterinnen verstehen mit Blick auf das Kaufverhalten einiger Leute die Welt nicht mehr. Seit vergangenem Wochenende gehe das so.

Glücklich, wer alle gewünschten Dinge auf das Kassenband legen kann. Foto: Jensen Zlotowicz

Auch bei „dm“ hat man reagiert. „Um möglichst viele Haushalte versorgen zu können, gibt es in diesem Sortiment aktuell Mengenbegrenzungen. Pro Einkauf ist die Maximalmenge in diesem Sortiment drei Stück“, heißt es dort auf Hinweisschildern. Neben Klopapier sind es Taschentücher, Haushaltsrollen und andere Hygieneartikel. Überall gibt es leere Regale, die von Hamsterkäufen von Kunden zeugen.

Frauen und Männer in Supermärkten sind im ständigen Kontakt mit Menschen, machen ihren Job. Es gibt Anweisungen, mit Gummihandschuhen zu arbeiten, viele tun dies längst aus eigenen Stücken. Es ist der einzige Schutz im direkten Kontakt mit den Kunden. An der Kasse der Rewe-Kaufhalle an der Lippoldstraße werden Kunden gebeten, vorzugsweise mit EC-Karte zu bezahlen, um das Übertragungsrisiko mit dem Coronavirus durch Bargeld einzudämmen. „Wenn jemand hustet, nützen uns die Handschuhe allerdings auch nichts“, sagt eine Mitarbeiterin bei Müller.

Rigoros sind die Maßnahmen zum Schutz der Mitarbeiter in Apotheken, etwa in der Sophienapotheke Eisenach. Dort lautet die nach-lesbare Aufforderung, dass sich nicht mehr als vier Kunden gleichzeitig in der Apotheke aufhalten sollen. 1,5 Meter Abstand sollen diese zudem halten. Nur mit Mundschutz und desinfizierten Händen sollen jene Menschen die Apotheke betreten, die grippeähnliche Symptome aufweisen, direkten Kontakt mit einem mit dem Corona-Virus infizierten Patienten hatten oder in den letzten 14 Tagen in einem der bekannten Risiko-Gebiete waren.