Handarbeit kommt Babys im Eisenacher Klinikum zugute

Fleur Kaiser kommt aus Wien und ist seit Geburt blind. Für sie war es erfüllend, der Klinik für Frauenheilkunde und Geburtshilfe des St. Georg Klinikums Eisenach mit ihren gestrickten Decken helfen zu können, erzählt Silke Tetzlaff, Freundin und Kopf der Strickgruppe, die sich Jahr für Jahr für die Neugeborenen der Stations ins Zeug legt und strickt. Die Frau aus Wien besitzt kein Augenlicht, aber gefühlvolle Hände und ein großes Herz.

Am Freitag überbrachten Mitglieder der Gruppe insgesamt 65 Decken, fünf mehrteilige Pullover-Sets mit Mütze, Schuhen oder Jacke, neun Garnituren sieben Mütze-Schuhe-Sets und sieben paar Socken. Das Material findet nun nach und nach neue Besitzer, die in der Klinik entbinden.

Neben den genannten Frauen waren Bärbel Hoffmann, Elke Lutter, Christine Mehme, Heike Siefert, Dorothee Herling, Ute Hofmann, Heike Wand, Iris Hoffmann und Brigitte Korndörfer aktiv. Freude und Leid liegen in dieser Sache eng beieinander. Mitstrickerin Jutta Newollik war nach schwerer Krankheit am 24. November gestorben. Noch aus dem Krankenbett hatte sie sich fleißig an der Aktion beteiligt. Das Gestrickte kleidet und wärmt neues Leben, während eine Strickerin aus dem Leben schied.

Ruhlamat und Werkleiter leisten Beitrag

Wir schon in Vorjahren leistete auch die Firma Hirschvogel in Marksuhl und ihr Werkleiter Detlef Lumm ihren Beitrag bei dieser Aktion. 250 Euro zahlte die Firma, einen Gutteil überdies der Werkleiter aus privater Schatulle für die Wolle. Das kommt nicht ganz von ungefähr, Lumms Frau Silke Tetzlaff muss ihren Mann zu dieser guten Tat aber nicht lange überreden. Insgesamt verarbeiteten die Strickerinnen knapp 15 Kilogramm Wolle und diverse Knöpfe für diese Geschenke, die in monatelanger Arbeit entstanden.

Für eine langjährige Mitstreiterin der Gruppe heißt es, alte Liebe rostet nicht. Obwohl Heike Wand mittlerweile aus Eisenach in den Breisgau gezogen ist, trug sie ihren Teil zum Gesamtertrag der Gruppe bei. Überdies überlies die Frau mit gutem Draht zu Wolle das Material zu einem Vorzugspreis. Ärzte und Schwestern der Klinik sind der Gruppe immer wieder dankbar und ziehen den Hut vor der handwerklichen Leistung der Frauen.