Handgemenge in Bad Salzungen: Mann mehrmals berührt und dann mit Gürtel verprügelt

Bad Salzungen. In Bad Salzungen hat ein 25-Jähriger einen 27-Jährigen mehrfach berührt, woraufhin sich eine Prügelei zwischen den beiden entwickelte, bei der auch ein Gürtel eingesetzt wurde.

Ein 25-jähriger Mann hielt sich Mittwochabend am Bahnhof in Bad Salzungen auf. Dort bettelte er einen auf den Zug wartenden 27-jährigen Mann um Geld an. Als dieser sagte, keins zu haben, wurde der 25-Jährige aufdringlich und fasste den Wartenden mehrmals an. Es folgte ein Handgemenge, bei dem der Täter nach ersten Erkenntnissen auch einen Gürtel benutzte.

Beide Männer trugen von der Prügelei leichte Verletzungen davon.

