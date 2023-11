"Handwerker" verlangen im Wartburgkreis 3000 Euro für die Stunde

Barchfeld. Im Wartburgkreis braucht eine Frau den Handwerker-Notdienst. Als die Männer ihr die Rechnung präsentieren, ruft sie die Polizei.

Am Sonntag benötigte eine 51-Jährige in Barchfeld im Wartburgkreis einen Handwerker-Notdienst zur Reparatur ihrer Toilette. Als die beiden Männer bei ihr die Arbeit beendet hatten, forderten sie von der Frau, ohne eine Rechnung vorzulegen, 3000 Euro für die eine Stunde dauernde Reparatur, informierte die Polizei am Montag.

Die Frau bezahlte nicht und rief stattdessen die Polizei. Die Beamten konnten die beiden Männer mit Hilfe der 51-Jährigen wenig später ausfindig machen. Der Chef der beiden habe wohl laut Polizei nichts von ihrer Aktion gewusst. Die Polizei hat Ermittlungen gegen die beiden Männer eingeleitet.

