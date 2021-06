Eine Baustelle am Schloßberg in Eisenach sorgt für Behinderungen. (Symbolbild)

Havarie am Schloßberg in Eisenach

Eisenach. Die Straße ist eingebrochen und bis voraussichtlich 23. Juni gesperrt.

Am Eisenacher Schloßberg ist der Bereich zwischen der Domstraße und der Oberen Predigergasse seit Mittwoch, dem 16. Juni, und bis voraussichtlich einschließlich 23. Juni voll gesperrt. Darüber hat die Eisenacher Stadtverwaltung informiert. In diesem Bereich ist die Straße eingebrochen, weshalb es zu einer Havarie gekommen sei. Eine Umleitung des Verkehrs über den Markt, so die Mitteilung der Stadtverwaltung, ist ausgeschildert.