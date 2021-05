Havarie in der Eisenacher Domstraße

Eisenach. Vollsperrung der Straße dauert vermutlich bis zum 1. Juni.

Seit Mittwochnachmittag ist die Domstraße in Eisenach voll gesperrt, teilte die Stadtverwaltung am Nachmittag mit. Grund ist eine Havarie an einer Wasserleitung auf Höhe der Hausnummer 6. Der Trink- und Abwasserverband Eisenach-Erbstromtal kümmert sich um die Reparatur des Schadens. Eine Umleitung ist ausgeschildert. Die Havarie betrifft die Fahrbahn als auch den Gehweg.