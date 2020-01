Heiko Wunderlich: „Gute Medizin geht nur gemeinsam“

Es gibt eben Wahrheiten, die sich auch im Laufe eines Jahres nicht verändern: Und so beendete Heiko Wunderlich, Ärztlicher Direktor am Eisenacher Sankt-Georg-Klinikum, seinen Vortrag mit genau den Worten, die er schon ein Jahr zuvor den Zuhörern mit auf den Weg gab: „Gute Medizin geht nur gemeinsam.“

Um eben diese Gemeinsamkeiten zu vertiefen und sich auszutauschen, findet seit drei Jahren der Neujahrsempfang im Klinikum statt. Rund 140 Teilnehmer konnte Geschäftsführer Thomas Breidenbach dazu begrüßen. Er berichtete von einem für das Klinikum erfolgreichen Jahr 2019. Der Umsatz stieg von 85 auf 91 Millionen Euro. Die Patientenzahlen verzeichneten im stationären Bereich einen Rückgang von 200 auf 20.240, im ambulanten Bereich (Notaufnahme) dagegen stiegen die Zahlen um 500 auf nun 26.500 an.

Fachkräftemangel setzt Grenzen

Bei den Mitarbeitern hat das Klinikum die 1000 wieder überschritten. Es sind nun 1046 Mitarbeiter, denen 53 Millionen Euro an Löhnen und Gehältern ausgezahlt wurden. Das sind vier Millionen Euro mehr als im Jahr 2018. „Alle Zahlen zeigen, es geht weiter bergauf mit dem Sankt-Georg-Klinikum“, so Breidenbach. Allerdings werde dieser Entwicklung durch den Fachkräftemangel nachhaltig Grenzen gesetzt.

Um die Entwicklung nachhaltig zu machen, habe sich das Haus 2019 auch aufgemacht, eine Zukunftsstrategie zu entwerfen. Drei Ziele stünden dabei im Vordergrund: Weitere Verbesserung der Patientenversorgung auf ohnehin schon hohem Niveau, Steigerung der Mitarbeiterzufriedenheit und Sicherung des Standortes.

Onkologische Versorgung als ein Schwerpunkt

Diese Strategie in ihren Grundzügen aufzuzeigen war Sache des Ärztlichen Direktors Wunderlich. Er erinnerte zunächst daran, dass es in den vergangenen acht Jahren mit 24 Reformen auf dem Gesundheitssektor turbulent zugegangen sei. Die neue Medizinstrategie lege nun Schwerpunkte fest, auf die man sich in Eisenach neben der normalen Patientenversorgung konzentrieren werde. Dabei stelle die onkologische Versorgung einen besonderen Teil dar. Drei zertifizierte Fachzentren, etwa zur Behandlung von Darmkrebs oder gynäkologisch beziehungsweise onkologischen Erkrankungen, sind der Kern. Diese arbeiten dann mit weiteren einzelnen Kliniken zusammen.

Chefarzt Werner Kneist (links) und Christian Döbel von der Dualen Hochschule Gera.Eisenach sprachen über den Einsatz von Robotik in Industrie und Medizin. Foto: Peter Rossbach

„Und um in diesem und anderen Sektoren die Patientenversorgung noch zu erhöhen, zu verbessern und abzurunden, sind wir selbstverständlich auf die intensive Zusammenarbeit mit den niedergelassenen Kollegen angewiesen“, so Wunderlich.

Als Grund für die Schwerpunktsetzung nannte er die zunehmende Zahl der Tumorerkrankungen, während die Zahl der Sterbefälle durch eine entsprechende Diagnostik und Behandlungsmethoden aber signifikant zurückgehe. Beides führe dazu, dass mehr Versorgung und Betreuung dieser Patienten vonnöten sei.

Drei weitere Zentren hat das Klinikum in seiner Medizinstrategie 2025 als Schwerpunkte herausgearbeitet: Ein Herz-Kreislauf-Zentrum, ein Traumazentrum mit Geriatrie und ein neurologisches Zentrum für Krankheitsbilder wie MS, Parkinson, eine Stroke Unit und die Rehabilitation. Ergänzt werden die Schwerpunkte durch eine Vielzahl anderer Zentren und Netzwerke. Es gehe um die Zukunft der Patientenversorgung in der Region.

Robotik in Industrie und Medizin

Einen weiteren wichtigen Teil der Zukunft stellt ein seit 2019 neu am Klinikum möglicher Bereich dar: Robotergestützte Operationen. Experte dafür ist Professor Werner Kneist, Chefarzt für Allgemein- und Viszeralchirurgie. Er führte zum Jahresempfang ein launiges Zwiegespräch mit Christian Döbel, Professor für Automatisierungs- und Regeltechnik an der Dualen Hochschule Gera-Eisenach, über Unterschiede und Gemeinsamkeiten der Robotik in Medizin und Industrie.