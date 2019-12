Heiligabend mit dem Wohnmobil in Eisenach

Klopfen an der Tür des Wohnmobils, weil hinter den Gardinen Licht zu sehen ist. Wer verbringt Heiligabend auf dem Caravan-Stellplatz an der Ecke von Clemda- und Uferstraße? Lautes Bellen ist zu hören und als sich die Tür öffnet, schaut ein Boxer heraus. Der Hund signalisiert: Abstand halten. Doch das Herrchen versichert sofort: „Der tut nichts“.

Ein Platz am Tisch wird angeboten. Churchill, so heißt der Boxer, zieht sich auf seinen Teil der Couch zurück, wo er schon bald die Augen schließt. Draußen regnet es in Strömen, drinnen ist es gemütlich. Ein kleiner Tannenbaum steht auf dem Tisch, ebenso eine Dose mit Plätzchen. Eine silberne Weihnachtskugel ist aufgehängt.

Eine Zwischenstationauf dem Weg nach Dresden

Anne und Achim Schilbach aus Rhede in Nordrhein-Westfalen haben Weihnachten mit der Familie auf den vierten Advent vorverlegt und sind am Montag mit ihrem Wohnmobil gestartet. Sie wollen nach Dresden. Achim Schilbach will sich die Frauenkirche ansehen. „Was für die Katholiken der Kölner Dom, ist für die Evangelischen die Dresdner Frauenkirche“, sagt er. Seine Frau sei katholisch, er evangelisch.

Eisenach liegt auf der Hälfte der Strecke. Die Stadt kennt das Ehepaar aus der Fernsehserie „Familie Dr. Kleist“, und so liegt es nahe, hier Station zu machen. Die erste Nacht stehen sie auf dem Platz bei Caravan-Vermieter Waldhelm im Ortsteil Stregda. Dort hat ihnen der tolle Blick auf die Wartburg gefallen. Außerdem konnten sie mit Churchill große Runden laufen.

Am 24. Dezember sind sie in die Innenstadt gefahren. Auf dem Stellplatz gibt es Strom und Wasser und Entsorgungsmöglichkeiten. Sie könnten 48 Stunden stehen, 24 reichen ihnen. Die Nähe zur Bahnstrecke stört Anne Schilbach nicht, auch wenn sie im Internet-Forum gelesen hat, dass andere Wohnmobilisten den Bahnlärm als Minus anführen.

Eisenachs Innenstadt gefällt den Campern gut

Gut findet die 52-jährige Camperin die Einkaufsmöglichkeiten. Beim Bäcker im nahen Supermarkt haben sie sich mit Brötchen für die nächsten Tage eingedeckt, und bei Spaziergängen mit Churchill haben sie die Innenstadt kennengelernt, die ihnen gut gefallen hat. Sie haben auch einige Drehorte vom „Familie Dr. Kleist“ wiedererkannt wie Markt und Karlsplatz. Gern hätten sie Francis Fulton-Smith getroffen, der die Hauptrolle spielt. Aber gedreht wird in Eisenach erst wieder, wenn die letzte Staffel mit ausreichend Zuschauern fertig ausgestrahlt ist.

Was gibt die Küche her? „Wir haben alles bis auf eine Mikrowelle und einen Backofen“, antwortet Achim Schilbach. An Heiligabend werden Steaks gebraten, dazu gibt es Salat. „Und wir schlickern“, ergänzt Anne Schilbach. Ein fragender Blick? Schlickern ist naschen. Sie beschenken sich nicht. „Wir machen ja die Reise, das ist Geschenk genug“, sagt der 59-Jährige. Aus beruflichen Gründen hätten sie nur wenig Urlaub zusammen. Daher genießen sie jede gemeinsame Zeit.

Wohnmobilisten sind sie aus Überzeugung: „Wir haben nur einmal Pauschalurlaub gemacht“. Der Vorteil bei einem Caravan sei, dass man sein Haus „mitnehme“ und damit seine eigene Ordnung. Churchill sei auch begeisterter Camper. Wenn das Wohnmobil vor der Reise beladen wird, springt er sofort auf seinen Stammplatz.