Maya, Ian und Ricardo sind in den Herbstferien durch die Drachenschlucht in Eisenach gewandert und haben den Baumkronenpfad im Hainich besucht. Am Donnerstag erkundeten sie die Creuzburg, begleitet von den Betreuerinnen Judtih Drawz und Jacqueline Rübsam.

Die Kinder von neun bis zwölf Jahren sind die ersten in der Heilpädagogischen Tagesgruppe. Das ist ein neues Angebot in Creuzburg für Mädchen und Jungen, die im Unterricht nicht so gut mitkommen, durch ihr soziales Verhalten auffallen oder auch emotionale Probleme haben.

Ziel ist, die Eltern bei der Erziehung zu unterstützen und die Kinder zu fördern. Die werden nach dem Unterricht an ihrer jeweiligen Schule abgeholt und in die Tagesgruppe nach Creuzburg gefahren. Dort erledigen sie unter Anleitung ihre Hausaufgaben und verbringen die Freizeit zusammen. Das Dikakoniewerk Gotha, als Betreiber, hat dafür ein Haus in Creuzburg angemietet und speziell umbauen lassen. Die Kinder übernachten dort aber nicht, sie werden vor dem Abendbrot wieder heimgefahren. An vier Tagen sind sie in Creuzburg und am Freitag gehen die Betreuer direkt in die Familien.

„Das Jugendamt hat entschieden, dass die Kinder eine tägliche, kontinuierliche Betreuung benötigen“, erklärt Anne-Juliane Pogander, Geschäftsführerin des Diakoniewerks Gotha. Das organisiert die ambulanten Hilfen schon länger für den nördlichen Wartburgkreis. 50 Familien werden betreut. „Das reicht bei weitem nicht aus“, verweist Polander auf den Bedarf. Sie dankte für die Unterstützung der Stadt Amt Creuzburg. So habe man das Projekt in einigen Gremien vorgestellt. Man suche auch den Kontakt zu Vereinen, damit die Kinder dort integriert werden können – sie kommen aus dem Creuzburger Umfeld. Bürgermeister Rainer Lämmerhirt (parteilos) will Adressen bereitstellen und sagte Freikarten für die nächsten Freibad-Saison zu.