Helfer für Krötenzaunaufbau an der Bundesstraße bei Thal gesucht

Die Wandersaison der Amphibien (im Bild eine Erdkröte) hat in einigen Regionen bereits begonnen. In Thal wird am Samstag ein Schutzzaun an der B 88 aufgebaut (Archivbild).

Thal. Am Samstag bauen BUND-Mitglieder einen Schutzzaun auf und suchen dafür weitere Mitstreiter.

Der Kreisverband Wartburgkreis/Eisenach des Bundes für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) sucht tatkräftige Mitstreiter zum Aufbau eines Amphibienschutzzaunes an der Bundesstraße 88 in Thal. Die Helfer werden sich am Samstag, dem 11. März, ab 9 Uhr in Thal am Ortsausgang in Richtung Seebach (An der Teichwiese) treffen.

Wer beim Aufbau des etwa 600 Meter langen Zaunes helfen möchte, der sollte Gummistiefel und wetterfeste Kleidung sowie Handschuhe anziehen.